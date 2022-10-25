上周，在日圓連續創下32年新低價位後，傳言日本政府曾進場干預，並投入天價5.5兆日圓，約370億美元大批銀彈。不過，日本官方在25日公布每月1次固定的經濟報告時，還是罐頭式重申會密切關注匯市上下波動性。

目前，日圓兌一美元匯價在148.70至149.10之間小幅整理，看起來是暫時守住150大關。外界質疑，日本政府又再次大規模且暗中阻貶根本是徒勞無功。日圓大貶有利有弊，但不少日本家庭的生活花費以及公司行號的進口成本，都被墊高不少卻是事實。

在日本這份最新10月經濟報告中，連續第4個月維持整體前景不變，樂觀認為位於溫和復甦階段中，日企資本支出被上調外，進口評估卻遭下修。至於在之前9月報告中日本政府曾添加警語，需要密切關注金融以及資本市場波動影響。

日本政府解釋，主要是指匯市走勢，而股市以及利率波動整體來看，也有加劇現象發生。10月初時，也認為日企資本支出強勁的日本央行，是2月以來首次調高預估前景。雖然日圓疲弱，但9月以日圓計價的進口金額卻是創下新高。不過，從中國大陸以及其它亞洲來的貨量減少，故才會下調進口評估。

對日本GDP很重要的民間消費，日本政府還是認為正在溫和回升。服務方面的支出有成長，但礙於通膨上漲，消費者信心下降，尤其是指那些收入較低的族群而言。

為了振興日本脆弱的經濟以及拉抬民意支持度，日相岸田文雄預定28日公布一項總金額在20兆日圓的刺激計劃。同一天，日本央行也要公布最新政策利率，若沒意外的話，還是會維持目前超寬鬆環境不變，儘管日圓前幾天有向160大關靠攏的跡象。