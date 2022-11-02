投資人縮手觀望美國聯準會即將揭曉的利率決議與可能釋出有關未來政策路徑的線索，周三日經指數早盤幾近收平。索尼（Sony Group）給出意外強勁的營運展望，帶動早盤股價急升。

周三日經225指數晨收微漲0.03%，為27,686.05點。東證一部指數早盤收漲0.24%，為1943.23點。

野村證券策略師Maki Sawada表示，投資人搶進業績強勁的股票，而這也直接反映在股價上。

索尼股價飆漲8.61%，給日經指數和東證指數帶來最大的提振。該娛樂事業巨頭上季營收獲利優於市場預期，並上修全年財測。

另一檔重量級個股TDK勁揚5.31%，該感測器大廠上修全年淨利預測。

豐田汽車連跌第二個交易日，該公司上季獲利下滑25%，並下修全年產量目標。

花王上季獲利衰退，股價重挫8.12%，給日經指數帶來拖累。

周四（11月3日）為日本的國定假日，日股休市。