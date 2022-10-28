國民黨立委陳以信爆料故宮典藏文物被打破，故宮院長吳密察28日公開說明，承認典藏瓷器查有3件損壞，其中「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」2件開箱時即發現損壞，而「清 乾隆 青花花卉盤」卻是人為疏失，拿取時掉落破損。

吳密察指3件破損的典藏瓷器依文化資產保存法，屬暫行分級列為一般古物，因此不似國寶、重要文物若損壞，依《文資法》68條需通報文化部通報；而乾隆青花花卉盤因屬人員操作疏失，已在接獲通報後就交由政風室調查，目前已全案移送考績會，待懲處程序進行，後續待考績會定案後會對外發布懲處結果，而調查進行中以密件程序處理，是基於保全證據需要，無隱匿情事。

吳密察表示3件瓷器市值不便透露，但遠遠低於外傳的25億台幣，且「都可以修復」，但不諱言文物破損後再修復的價值必然大減。至於問題檢討，他表示過去瓷器的包裝是多物一盒或多物一箱，已不符時代潮流，因此一直在規畫要「一物一盒，改箱為櫃」的新包裝方式，希望將碰撞減到最低。

「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」開箱時即發現損壞，吳密察表示怎麼受損已不可考，也不確定是不是第一次有人為造成破損，未來希望以電腦資訊系統來代替過去紙本人工清點時的記錄，「文物提取、檢視、有沒有傷痕、水漬、嚴重傷損都會註記，那個時候才能知道什麼時候有造成問題」。

吳密察表示故宮文物都未保險，除非借展或搬移才會加保，目前也未考慮到疏失同仁是否有賠償責任。而此次人為疏失是同仁在工作台上拿取時掉落，雖地面有地毯仍造成了破碎，但當時的工作人員「都算是資深同仁」。外界質疑故宮遷台多年首度發生人為疏失，與吳密察任用舊下屬以及遇缺不補造成人力不足有關，對此他回應在國史館的下屬並非在器物處而是在綜規處，遇缺不補則是希望保留同仁升等機會。