INOVA克羅埃西亞發明展創始於1971年，為世界第二古老的發明展，今年10月於奧西耶克會議展覽中心舉辦，獲獎作品可獲台灣經濟部智慧財產局補助參賽經費，是廣受各界肯定的國際發明盛會，桃園市健行科技大學資工系教授陳維魁指導學生專利創作智慧型門鎖系統獲得金牌。

健行科大表示，陳維魁指導學生徐啟翔、藍永翔、李思緯與王竣弘共4人，專利創作「智慧型門鎖系統」，在這次競賽中獲得克羅埃西亞發明展金牌與加拿大特別獎，依慣例，獲得金牌的學生將獲教育部長接見並頒獎表揚。

陳維魁說明，今年參展作品主要特點，可允許使用者透過LINE通訊軟體，傳送一次性開鎖連結給他人，例如外送員，透過此機制，外送員可在不需使用傳統鑰匙情形下直接開門。此外也允許使用者利用人工智慧手勢辨識系統，取代傳統數字鍵盤，可降低因接觸而感染新冠肺炎等疾病的風險，有效提升防疫安全。

健行科大資工系主任左豪官表示，引導學生從學中做、做中學模式，培養專業實務能力，為資工系教育目標。近年學生屢獲國際發明展與技能競賽等各項大獎，代表專業實務能力受外界肯定，也象徵教學方式能讓學生具備進入職場所需能力，讓學生畢業後立即與業界接軌，達學產合一效果。