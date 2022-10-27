2022年INOVA克羅埃西亞發明展日前於奧西耶克會議展覽中心舉辦，本發明展創始於1971年，是世界第二古老的發明展。今年健行科技大學於此發明展大有斬獲，資工系學生在這次競賽中獲得金牌及加拿大特別獎，獲獎作品同時也可獲得我國經濟部智慧財產局補助參賽經費，以獎勵他們為國爭光的辛勞。

健行資工系教授陳維魁指導學生徐啟翔、藍永翔、李思緯與王竣弘四位同學的專利創作「智慧型門鎖系統」，在此次競賽中獲得金牌及加拿大特別獎。依照慣例，獲得金牌的學生將獲得教育部部長接見，並頒獎表揚。

陳維魁表示，此次參展作品主要的特點，可允許使用者用line通訊軟體，傳送一次性開鎖連結給其他人，例如外送員。透過上述機制，外送員可在不需使用傳統鑰匙情形下直接開門。此外，該專利創作允許使用者利用人工智慧手勢辨識系統，來取代傳統的數字鍵盤，可降低因為接觸而感染COVID-19等疾病的風險，可有效提升防疫安全。

健行科大資工系主任左豪官表示，引導學生由「學中做、做中學」的模式，培養同學的專業及實務能力，是資工系的教育目標。近年來資工系學生屢獲國際發明展與技能競賽等各項大獎，代表學生的專業實務能力受到外界肯定，並代表該系的教學方式，確實能讓學生具備進入職場所需的實務能力，讓學生畢業之後能立即與業界接軌，達到學產合一的效果。