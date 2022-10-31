台中市政府警察局第三分局勤工派出所，日前參與中山醫學大學房東座談會，員警化身治安風水師，除提醒在場包租公、包租婆們住宅防竊的安全注意事項，亦加強宣導反毒、詐騙防制及道安新知，期盼透過強化房東們的預防犯罪知能，練就一身防竊反毒的好功夫，讓同學校外居住安全更有保障。

勤工派出所指出，大專院校開學迄今近2個月，大部分賃居學生也都習慣了求學時期的「另一個家」，為了提升同學們的居住安全，房東更需要認識詐騙手法，員警另於現場展示仿真新興毒品，經過巧妙偽裝的仿真毒品除了讓房東們大開眼界，並成為社區安全網絡的尖兵。

警方指出，房東若發現疑似新興毒品包裝袋，都可通知警方前往查證，共同維護學生的身心健康。校方感謝轄區勤工派出所長期協助關懷學生校外賃居安全，打造「學生安心、家長放心」的校外居住環境。

警方協助房東們對於住宅硬體設施是否得宜、固定是否妥當、使用方法是否正確等，進行自我安全檢測。更藉機讓房東們認識最常見的詐騙類型及新興詐騙手法，宣導假檢警詐騙、投資詐騙、拜訪詐騙、假親友詐騙、網路個資詐騙、網路購物詐騙、網路交友詐騙、求職詐騙等防詐八部曲。

警方透過實際案例分析，除提醒善於投資理財的包租公、包租婆提防詐騙，更期待藉由他們的軟實力，讓賃居學生也能獲得防竊、防詐等犯罪預防觀念，遠離不法戕害。

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