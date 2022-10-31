光寶科技創辦人宋恭源今天與北科大校長王錫福共同發表「宋恭源獎學金－國立台北科技大學啟動計畫」，由宋恭源教育基金會挹注上億元，自111學年起每年提供1866萬元，支持北科大經濟弱勢及潛力深厚的優秀學生共計40位，每位每學年42萬元。

宋恭源是北科大名譽博士，幼時清苦，需要幫忙家裡賣鴨蛋、青菜維持生計，為了弟妹就學著想，選擇學費比醫科親民的台北工專（北科大前身），從高雄負笈北上北上就學。

在台北工專就學期間，宋恭源最難忘的是，雖然課業壓力大，但同學之間的關係很好，老師、助教與學生的年齡差距不到10歲，無論上課、實驗、生活，幾乎都在一起。即使畢業已有60年，大家至今仍保持聯絡，師生情誼特別深厚。

宋恭源希望為母校培育優秀新生代，並邀請母校選派「關懷導師」共同提攜後進，在導師引領和關懷下，鼓勵學生積極向上、服務他人，也可運用這筆獎學金，送學生遠征南北極、攻玉山，培養他們的「器」與「識」，畢業後方能成為國家棟樑。

宋恭源表示，獎學金得主每年可獲42萬元，除了可以因應自己讀書及生活所需，若還有剩餘，希望他們可拿來幫助家裡，或是同學或朋友如果遇到困難，也可出手相助。

王錫福感謝宋恭源的善舉，選擇北科大作為「宋恭源獎學金」計畫啟動的第一站，勢必減輕獲獎者的經濟壓力，專心課業力爭上游。特別的是，「宋恭源獎學金」設立關懷導師，對學生從旁給予鼓勵與指導，並組織獲獎學生成立「宋恭源家族」，家族成員在關懷導師的帶領下彼此關心、互相鼓勵，進步更快。

王錫福表示，「關懷導師」最好的榜樣，就是宋恭源的老師－北科大榮譽教授王瑞財，他在學校服務超過60年，上百位電子業大老闆都是他的學生，素有「市值最高教授」的封號。

為了落實宋恭源的初心，北科大以王瑞財老師為榜樣，每年將遴選出校內8位關懷導各指導5個學生，共同提攜人才後進。