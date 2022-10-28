日月光半導體執行長吳田玉28日晚間在高雄表示，近年年，半導體國際大廠相繼落腳台南及高雄，「大南方半導體產業聚落」未來發展可期，他認為，半導體產業未來具高成長、極端多元化的特色，在接下來的10年，更會有不同於現在的競爭格局。

日月光28日晚間在高雄漢來巨蛋國際會議廳，舉辦「日月光第十屆封裝技術研究論壇暨感恩餐會」，成功大學校長蘇慧貞、工學院副院長羅裕龍、中山大學鄭英耀校長、半導體學院院長黃義佑、講座教授楊弘敦。

日月光半導體執行長吳田玉表示，近年來，半導體國際大廠相繼落腳台南及高雄，「大南方半導體產業聚落」未來發展可期，半導體產業未來也將具有高成長、極端多元化的特色，在接下來的10年，更會有不同於現在的競爭格局。

吳田玉指出，企業的責任必須居安思危、未雨綢繆，日月光透過產學合作累積豐沛的能量，培育具有國際思維格局的新種子，達到世代的傳承與交棒。日月光也將持續串聯上下游企業，建立具有韌性的產業鏈，壯大台灣的半導體聚落，攜手持續發光發亮、為下一代創造不凡的下一個十年。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，技研合作迄今邁入十年，相當感謝中山大學、成功大學的支持與參與，樂見學生在求學階段接軌職場與市場，培養實戰力，擴大眼界、掌握人生的方向。

他說，近期，半導體產業受地緣政治影響逐漸加劇，為延續台灣的優勢地位，政府已成立5所半導體學院，積極培育科技人才，日月光高雄廠更加期許自己，扮演封裝產業領頭羊的同時，更要持續創造在地就業機會，讓大高雄成為人才紮根、成長的重要基地。

日月光說，日月光今年的產學合作專案，在先進封裝部分，強化線路布局設計封裝結構，展現多功能整合、低功耗與微型化等優勢。5G毫米波封裝技術應用於自駕車用雷達，提升感測距離與精準度，強化緊急事故的預警，以及道路使用的安全性。光感測模組吸收及擴散材料研究，透過封裝製程技術的應用，期許能大幅提高光線的接收率。

為了因應大數據、雲端運算，以及高速、遠距的需求，日月光說，智慧化的產學合作工已為數位經濟帶來新動能，同時也創造新藍海商機。

日月光表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，日月光在先進封裝領域，往往面對的是業界未知的挑戰，為了深究問題及挑戰的原理及真因，高雄廠於2012年展開學術研究合作及校園經營，10年來總共累積研究案131件，並贊助學校講座教授、發放日月光獎學金，投入金額近1億元，逾500位師生及專家參與計畫執行。