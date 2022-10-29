10月為甜柿產季，新竹縣五峰鄉公所全力促銷甜柿銷售。（邱立雅攝）

新竹縣五峰鄉舉辦甜柿促銷活動，邀請在地團體表演。（邱立雅攝）

深秋甜柿熟了，為促銷新竹縣五峰鄉的優質甜柿，五峰鄉公所於10月29、30日及11月5、6日在竹北市新瓦屋客家文化保存區舉辦甜柿促銷活動。今年甜柿因雨減產，五峰鄉公所保證掛在枝頭的甜柿品質佳、味道甜，建議趁著促銷活動搶購，否則又要再等一年。

五峰鄉栽種甜柿面積高達60公頃，每年10月正式進產季，但今年遇上5月豪雨，造成甜柿落果，收成量大減。受邀出席活動的縣府原民經濟發展科長彭亮墨指出，雖然今年大大減產，但養分集中，保證每一顆果粒非常甜，若錯過今年的促銷活動，「真的會買不到。」

彭亮墨指出，山區農產行銷跟通路同樣重要，每年時令季節一到，五峰鄉公所都會把農產品帶出來，不只到竹北新瓦屋，更遠征到台北希望廣場販售，他觀察到新竹縣的農產品只要一到都會區，基本都是秒殺。此次甜柿促銷活動買氣也相當旺，他感謝五峰鄉公所積極把農產帶出來銷售。

農糧署北區分署新竹辦事處主任石東儒致詞時表示，確實受到今年5月豪雨影響，導致甜柿產量較以往減少，但留在樹上的品質好，整體飽滿度、品質都比去年好很多。石東儒指出，甜是不僅果膠含量高、水溶性膳食纖維含量高，對消化道及身體均有益，適合大小朋友品嘗，不過限量是殘酷的，今年產量少，要買要快。