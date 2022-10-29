經濟數據報喜與業績展望亮眼帶動下，美股三大指數28日連袂收高，道瓊工業指數勁升逾800點，本月迄今漲幅高達14％，可望創下1976年來最大月線升幅。下周市場焦點圍繞在聯準會例會、企業財報與就業報告。

道瓊指數28日收盤躥揚828.52點或2.59％，報32,861.8點，標普500指數勁升2.46％，收在3,901.06點，那斯達克指數躥揚2.87％，報11,102.45點。

道指全周狂飆5.7％，創下5月以來最大周線升幅，已連續四周收紅，正朝著1976年1月以來最佳月線漲幅的方向前進。標指與那指周線分別勁揚3.9％與2.2％，雙雙寫下周線連二紅。

Carson集團首席市場策略師德瑞克（Ryan Detrick）表示，這是道指史上表現最佳的月份之一，暗示熊市可能結束。

蘋果上季業績超越市場預期，成為推動美股上漲的力道之一。蘋果28日股價躥升7.56％，以155.74美元作收。

由於美國通膨依然火熱，聯準會在11月1至2日的例會升息3碼幾乎無懸念，市場密切關注聯準會主席鮑爾在會後記者會有關未來政策動向的言論，今年鮑爾的發言屢屢牽動股市走向。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易員押注聯準會在11月例會第五度升息3碼的機率為84.5％，12月升息2碼的機率為51.4％。

標普500指數成分股逾半數已公布業績，73％的企業表現超越預期。分析師將成分股的獲利成長預測由2.5％上修至4.1％。下周將有高通和康菲石油（ConocoPhillips）在內的逾150家成分股發布財報。

德瑞克指出，部分大型股上季業績失色，但有許多中小型股表現可圈可點。接下來的財報將考驗股市是否能持續不受令人失望的業績影響。

此外，投資人亦密切注意11月4日出爐的非農業就業報告，觀察聯準會激進升息是否讓勞動市場出現降溫跡象。