南韓首爾酒吧區梨泰院昨（29）日深夜發生萬聖節死亡踩踏事件，南韓官方證實至今已有149人喪命，據倖存者描述，事發當時群眾如「骨牌般」一個一個倒下，堆疊了5、6層，堆疊一起的人群完全卡死，首爾警消從最下排拉卻完全拉不出人。

韓聯社報導，南韓消防部門統計，截至當地時間今（30）日上午6時，梨泰院踩踏事件已造成149人喪命、76人受傷。

首爾當局表示，傷者中有19人重傷，因此預估死亡人數還會進一步攀升；外籍人士方面有2人喪命、15人受傷，當局表示，多數遇難者為29歲以下年輕人。

南韓首爾酒吧區梨泰院29日深夜發生踩踏事件，釀成上百死傷。（圖／路透社）

另外20多歲的金姓男性倖存者回憶，意外約是在29日晚間10時30至40分開始發生，當時「人們一個接一個倒下」，「堆疊了5至6層。」

目睹街道上數十人倒在地上集體接受心肺復甦術的民眾都嚇壞了，一名20多歲女子哭了起來，她說：「人群層層堆疊，像墳墓一樣，有的人逐漸失去知覺，有的人看起來已經死了。」

Officials in Seoul said that at least 120 people were dead and 100 others were injured after a stampede in the South Korean capital's popular Itaewon district, where crowds had gathered to celebrate Halloween. https://t.co/auJuczo3Ll pic.twitter.com/7FXmfW8qab — The New York Times (@nytimes) October 29, 2022

這名女子的友人顫抖回憶，「周圍的人都想盡辦法把人從下面救出來，但上面的人太多，救援似乎不太順利。」

另一名20多歲男子表示，他在10時30至40分從窗戶往外看，人們開始倒下、堆疊，「就像骨牌。」

另據南韓YouTuber宋讚養在臉書分享的影片，其中一個影片如同倖存者描述，人群堆疊，警消試圖拉出最下面的白衣女子，不過怎麼使勁地拉，就是拉不出來，網路上也有許多類似影片。