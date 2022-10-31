巴西總統大選決選今天投票結束，選務當局統計了50.9%的選票後，極右派現任總統波索納洛暫時微幅領先左派領袖、前總統魯拉。

美聯社報導，巴西選務當局的數據顯示，目前波索納洛（Jair Bolsonaro）得票率為50.3%，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）得票率則為49.7%。

但路透社報導指出，魯拉所屬的工黨（Workers Party）在通報計票結果較慢的地區往往較有選票優勢。（譯者：陳彥鈞）1111031