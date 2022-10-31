在周日舉行的第二輪投票，巴西前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）成功捲土重來，這位左翼領袖擊敗了現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro），讓該國數十年來最右翼的政府下台，再次實現了政黨輪替。
根據開票結果，盧拉得票率為50.9%，而波索納洛為49.1%，巴西最高選舉法院（Supreme Electoral Court）宣布由前總統盧拉贏得大選，並排定於明年1月1日為現年77歲的盧拉舉行就職典禮。
美國總統拜登、法國總統馬克宏、阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）等外國領導人已經向盧拉致上賀電。
盧拉在推特上發文，他除了寫道「民主」，並附上一張其缺了小指的左手放在巴西國旗上的照片。數十年前他在當一名金屬工人因遭遇事故而失去小指。
這次決選也出現了一些紛擾，由盧拉領軍的左翼工人黨指控巴西警方阻撓某些地區的投票。
盧拉的盟友周日表示，儘管選舉當局禁止這類行為，但巴西警方仍在高速公路上攔阻載有選民的公車。據巴西媒體報導，此類行動主要發生在最支持盧拉的東北部地區。
工人黨主席格萊西霍夫曼痛斥「今天發生的事情是犯罪行為，警方沒有理由在選舉日設置路障」。
對此指控，巴西高等選舉法院（Superior Electoral Court, TSE）表示沒有人被阻止投票，並拒絕延長投票時間。聯邦公路警察局並否認指控，強調警方已經遵守法院命令。
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