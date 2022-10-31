現場來了不少國民黨台南市長候選人謝龍介（左一）的支持者力挺。（張毓翎攝）

繼日前臉書直播揭露台南麻豆一處柚園遍地爛果的慘狀，遭民進黨台南市長候選人黃偉哲陣營批是「文旦之亂」、「烏龍爆料」，國民黨台南市長候選人謝龍介繼續緊咬文旦產銷議題，今日在麻豆連辦3場座談會，主張要撥亂反正。對此，台南市長黃偉哲競總發言人、市議員呂維胤則反擊，謝龍介每逢選舉就拿文旦炒作，然後被農民抗議，實在不需要再做傷害農產品的事了。

謝龍介今天文旦產銷座談會，第1場辦在麻豆南勢里保安宮，現場來了數十位民眾，謝龍介講述自己之前到柚園開直播現場的慘況，澄清絕沒亂說，還提及全面補助營養午餐費等政見，懇請鄉親支持，並強調要「翻轉麻豆」，如果能在麻豆這個綠營大票倉拿下45趴得票率，鐵定當選市長。

謝龍介表示，辦座談會目的是撥亂反正，市府用強大行政資源扭曲他是「文旦之亂」。他強調，沒有「文旦之亂」，只有「執政之亂」，這件事情鄉親也都很理解，為他抱屈，但他受的委屈不重要，重點是要透過座談會，讓鄉親理解他能為市民做事。

謝龍介說，行銷文旦跟其他水果、魚類一樣，第一是建立品牌，因為麻豆文旦有口碑，很多外地農產品都會「洗產地」，所以要在行銷技術和產銷履歷做一點功課，建立自己的文旦品牌；第二是多元行銷，通常過去包裝是一箱10斤、6公斤，或許可以改成3公斤或2公斤裝，並透過禮品式行銷，拉高其售價。

謝龍介指出，有了通路後，單價能上抬，農民才真正獲益，重點是要走出去、務實面對，而不是坐在市長室或講空話，不要騙純樸的農民，我們要用純正的心，不然老農都不幹了，青農不回家，最後台灣這塊美麗的土地就會被荒廢。

呂維胤則批評，文旦的口水戰從秋節後一路吵到現在，麻豆區農會跟柚農已經說得相當清楚，謝龍介每逢選舉就拿文旦炒作，然後被農會、柚農抗議，農會這次也出來澄清，麻豆老欉文旦已在中秋節前銷售一空，謝龍介不需要再做傷害農產品的事了。