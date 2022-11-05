國民黨台南市長候選人謝龍介到牛墟市場遇熱情民眾握手。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介低頭傾聽民眾陳情。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介向牛墟市集民眾拜票握手。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介5日到善化區牛墟市集拜票，強調要保存兼發揚台南市傳統文化，提到台南市數十年沒有主題樂園，承諾當選後將在麻豆區蓋國際級兒童樂園，擘畫台南市願景。

善化牛墟市集是全台3大牛墟市集之一，謝龍介5日拜訪牛墟市集，有感於特色傳統市集卻淪為平凡的菜市場，提到台南市需發揚一區一特色的傳統文化，擴充台南市的觀光底蘊。

為台南市交通問題把脈，謝龍介認為每逢假日，到台南市鬧區的觀光客大多數租借機車，各景點都塞滿機車，台南市鬧區需廣設立體機車與汽車停車場，紓解假日交通壓力。

其次是上下班塞車問題，他表示，市區到南科騎車原本25分鐘，卻因上下班時段塞車變50分鐘，開車半小時卻變1小時，他日前從市區騎車到南科，實際體驗交通問題，發現不只塞車，堤防道路還因汽機車爭道，經常發生車禍。

儘管北外環道路部分路段通車，謝龍介表示卻只能解決南科3成的塞車窘境，未來要打通跨越鹽水溪的任督2脈，才能大幅紓解上下班時段，市區往南科的交通雍塞。

謝龍介到牛墟市場拜票，有國民黨籍第5選區市議員候選人林全忠與李文俊陪同，沿途受民眾歡迎，許多人主動握手要求合影，原定拜票行程一再延後。他向鄉親承諾，當選後會選在麻豆區引進國際級主題樂園，補足台南人的童年記憶。

謝龍介提到，台南市已40年沒有兒童樂園，當時廢掉元寶樂園原本有交換條件另在安南區蓋新樂園，不料當時商人蓋完大樓卻荒廢樂園，導致台南市40歲以下的人沒有快樂的童年，他承諾當選後第1個主題樂園將蓋在麻豆區，讓麻豆人耳目一新。