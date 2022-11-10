台南學甲10日凌晨3點多驚傳槍響，民進黨中執委郭再欽的工廠及市議員謝財旺服務處先後遭歹徒持衝鋒槍各開58槍與30槍，震驚地方。國民黨台南市長候選人謝龍介說，歹徒行徑猖狂，台南如同無政府狀態，「黃市長睡醒了嗎？」黃偉哲競總回應，針對偵辦中的刑案進行政治操作，非常不足取。

針對台南凌晨驚傳槍擊案，謝龍介除了憂心台南治安敗壞，市民生命財產安全，也嚴厲譴責暴力，並呼籲台南市警察局盡速將槍手緝捕到案，查明並公布案情。他也質疑，郭在欽是市長黃偉哲競選總幹事，槍擊案背後隱藏什麼利益？請黃市長出面好好交代。黃偉哲競總發言人呂維胤說，謝龍介刻意誤導辦偵辦中的刑案辦案方向，進行政治操作，非常不足取。

謝龍介提到，蔡英文總統上周才在民進黨中常會宣示要「終結黑金」，質疑郭再欽除了是民進黨中執委、民進黨台南市黨部財務長，更是黃偉哲競選總幹事，「瘋狂槍手」如此針對性的槍擊，背後隱藏什麼利益？請黃市長出面好好交代。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，對於偵辦中的刑事案件，謝龍介刻意誤導辦案方向，進行政治操作，非常不足取。呂維胤說，謝龍介已經連續2天迴避答覆財產取得來源，對於44筆不動產的資金交代不清，「炒地王」有什麼資格談清廉？不明財產來源，不就是黑金政治的根源嗎？

黃競總也再一次請教謝龍介夫婦，沒有任何投資事業前提下，如何取得鉅額的財產與土地？請謝龍介向市民說明清楚。

九合一選舉台南市黃偉哲謝龍介槍擊案