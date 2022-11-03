現任台南市議員、台南市長候選人謝龍介3日率團考察台中捷運，外界認為是「以市政行程包裝選務行程」，民進黨台中市長候選人蔡其昌抨擊說，國民黨台中市長候選人盧秀燕不夠光明正大、每天打擦邊球，呼籲民眾「祝福盧秀燕的總統夢，把票投蔡其昌」；盧秀燕嚴正強調「並非如此」。

盧秀燕3日早上陪同謝龍介等人考察台中捷運綠線，一行人從南屯站搭乘中捷到市政府站，並聽取交通局簡報台中捷運路網開發與藍綠線交會規畫等。因盧秀燕、謝龍介分別投入台中市長、台南市長選戰，該市政考察是否是以市政包裝選舉？引發質疑。

蔡其昌對此指出，盧秀燕如果請假輔選，他沒有意見，但爭取連任的台中市長候選人不跟台中市民拜託，反而很積極的幫國民黨其他縣市首長候選人拜託其他縣市選民，「妳（盧）一直跑到外地，台中市民一定要投給妳嗎？妳這麼看不起台中市民嗎？」

蔡其昌說，盧秀燕是真的願意與這個城市站在一起？還是為了鋪陳她的總統夢？如果盧真的無心市政，現在就要去全台走透透輔選，他只有祝福，但盧不能阻礙台中市政推動。

盧秀燕現場受訪強調「並非如此」，她並舉例說，先前交通部長王國材到台中考察，也是她出席接待，不論是中央、地方官員或民代來考察，只要時間許可，市府都樂於交流。