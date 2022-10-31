高端疫苗即將在11月中屆效，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天親自獻出手臂力挺，接種高端作為第4劑。他透露自己前三劑打的是AZ、AZ、BNT，今天則是左手打高端、右手打流感疫苗。

王必勝表示，今年流感疫情勢必比前兩年厲害，如果符合資格的民眾，請趕快去施打公費流感疫苗，今年度已接種370萬劑。至於新冠疫苗選擇，他說因為工作關係不能請假，希望打副作用比較小的疫苗，「我相信高端是安全又有效、副作用小的疫苗」。

王必勝表示待專家會議討論後，將擇期公開高端疫苗的保護效益分析。（指揮中心提供）

國產高端疫苗不在日本認可名單，導致部分國人赴日不便，高端公司與全台26家醫院合作，上周五起（28）提供接種高端者赴日前免費PCR檢測。王必勝今天表示，4天以來僅有128人使用，看起來實際需求不多，會再統計一段時間。

有民眾反映，即使現在補打高端，也來不及明年春節去日本，但如果春節期間前3天要做PCR，恐怕沒有醫院可提供服務。王必勝表示，民眾如果有需要，再請高端公司和他們合作的院所協調，如果門診沒有開，能否在急診處理，再請高端公司去談，有結果再跟大家報告。

關於高端疫苗保護效益，王必勝也指出，已敦促食藥署盡快召開專家會議討論，待審議結束後，將擇期公開高端疫苗的保護效益分析。