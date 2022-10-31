國民黨立委賴士葆今（31）日在臉書指出，吳密察任內故宮典藏文物有三件被摔破，大家都在為故宮國寶被踐踏而心痛不已。然而若以意識型態的眼光來看待這些代表中華文化珍貴遺產，這些稀世珍寶被損毀，或有人暗自竊喜的以為摔破是最好的結局。

賴士葆質疑，國寶早已被摔毀，只是吳密察封鎖消息黑箱作業，直到被揭發才坦承面對。深綠背景的吳密察當故宮院長只是酬佣領薪的過客心態，才會發生這樣的失誤。幾乎沒有員工專業訓練，沒有內部控管所導致的結果，其他院長都未發生這樣連續性的文物浩劫，不是天災、地震或戰爭毀損，是道地的人為疏失，難道吳密察是以行動來實踐去中華文化？

賴士葆直言，故宮文物不只是中華文化的瑰寶，更是象徵世界人類文明的文化寶貴遺產。蔡政府仇中抗中的心態，用人為綠，以致視故宮文物如敝屣，吳密察當知所進退，自動辭去故宮院長職務。

賴士葆強調，過去吳密察一直主張把故宮文物轉到南院，包括鎮院之寶的翠玉白菜在內，深綠人士看待中華文物如眼中釘，想要去之為快。蔡英文真的可以讓吳密察下台，不必再凌遲這些故宮文物，更不要讓故宮的不專業、不珍惜文物被當成世界博物館的笑話。