國道１號林口交流道壅塞情形嚴重，但高公局所提改善工程卻9度流標，民眾黨立委、桃園市長候選人賴香伶與立委張其祿今召開記者會，提出治標、治本雙策略，盼政府盡速處理。

賴香伶指出，國道1號林口交流道是台北、桃園之間交通主要瓶頸，上下班尖峰時間壅塞嚴重，尖峰時間國道一號桃園與台北通勤要一個多小時，是林口、龜山、桃園通勤族的最大夢魘。高公局規劃設計「林口交流道改善工程」希望設置高架閘道，但至去年底至今已經「九次流標」，高公局說是原物料大漲、廠商不敷成本導致，目前工程經費從去年的26.4億元，今年10月經行政院調整為37.2億元，經費增加了，改善工程到底還要拖多久？

立委張其祿表示，林口交流道壅塞問題存在已久，除了應該「盡速完成林口交流道改善工程」，政府也應思考建置更完善桃園市路網系統，將車流引導至其他快速公路（如引導至新北環快、國道三號），也應該增加大眾運輸的運量、班次數，增加各捷運、鐵路系統之間的接駁，呼籲能以各種方式提高大眾交通系統使用量，有效減少汽車上路及高速公路壅塞負擔。

賴香伶呼籲治標要治本，提出雙策略。治標方面，要求高公局招標後加速推動工程，並做好交通維持，降低對交通的衝擊，維護安全。治本方面，推動北台公共運輸定期票證（1280＋月票）整合，透過優惠措施，鼓勵民眾使用公共運具，舒緩交通。