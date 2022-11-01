警方在陳男協會中查獲手機、存摺、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在高雄逮捕陳男同夥，公司負責人27歲黃男。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在台中逮捕2名參與洗錢的台中公司負責人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心去年間接獲情資，台北30歲陳姓男子涉嫌以區塊鍊公益發展協會的名義，與台中、高雄民間公司合作，協力替詐騙集團洗錢至虛擬貨幣泰達幣（USDT），警方於8月至10月間，兵分多路於台北、台中、高雄等地，將陳男以及參與洗錢的公司負責人21人逮捕，掌握有20餘名被害人受騙，金流達1億7000萬元。全案依詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。

去年中旬，有詐騙集團在網路上散布代操黃金期貨廣告，並提供Line群組連結，有許多被害人遭到誘騙加入群組，群組內就有自稱投資老師提供投資網站連結，當被害人將錢投資進去，見網站有獲利想出金時，發現錢領不出來，驚覺收騙報警。

南打中心去年10月獲報，經查投資網站IP為境外，且疑似集團警覺，早早將網站關閉，但經過警方數月間循線經查78個警示帳戶金流下，以及調查期間逮捕的車手供詞，發現陳男在台北以區塊鍊公益發展協會名義，宣稱入會一起投資可獲取美元與泰達幣間匯差利潤30％為誘因，吸引台中、高雄共3間的公司負責人參加，再拋出「成立分會可享由30％提高至70％的回饋」，要求入會的公司負責人於高雄、臺中等地成立分會，加速洗錢的速度。

警方指出，陳男將被害者的錢分別匯入台中、高雄公司負責人提供的公司帳戶，利用公司名義取錢比較不會被銀行懷疑的方式，領出數百萬的現金，再與虛擬貨幣商面交，依當時匯率換取等值泰達幣，由幣商將泰達幣匯至陳男提供「幣安」及「火幣」交易所虛擬貨幣錢包，利用虛擬幣製造金流斷點，增加警查緝難度。

南打中心與台北市刑事警察大隊、彰化縣刑事警察大隊以及新北、台中、高雄的警力，8月間逮捕位於台中烏日區、高雄前鎮區的公司負責人以及協助洗錢的車手、幣商，10月間在台北中山區逮捕陳男，共21人，並查獲手機、存摺、公司大小章等證物，並凍結扣押警示帳戶資產345萬元。

警方據帳戶金流查詢，經查在去年5月至12月間，陳男在全台成立4個分會，利誘3間公司協助詐欺洗錢，全案依詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，初步掌握有20餘名被害人受騙，金流高達1億7000萬元，其中有一名民間公司負責人遭詐高達1700萬元，後續警方持續調查帳戶金流，釐清是否有其餘被害者；而架設假投資網站的詐騙集團，也正在全力調查當中。