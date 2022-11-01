財團法人車輛研究測試中心(簡稱車輛中心、ARTC)董事長黃隆洲於111年10月28日第11屆第5次董監聯席會議中卸任，黃隆洲自108年擔任董事長起，掌舵車輛中心並協助台灣車輛產業技術升級，圓滿完成主管機關及董監事會賦予之任務。當日會議也通過由王正健擔任中心董事長並兼任總經理，未來將在董監事會指導下，持續帶領車輛中心協助台灣車輛產業升級發展。

車輛中心長年扮演溝通產官學研之重要角色，為車輛主管機關之重要幕僚單位，此時正值台灣積極發展智慧電動車及汽車電子之關鍵時刻，更需要了解與長期耕耘於此的舵手領航車輛中心，持續協助產業發展。

新任董事長王正健，具有車輛產業之研發、製造與國際業務等十年實戰經驗，並於車輛中心任職超過二十年，從協助政府推動智慧電動車先導運行及與各國電動車產業合作，到推動我國智慧電動巴士國產化、跨法人研擬電動車與汽車電子新興科研技術與產業推動策略；及帶領車輛中心建置輸歐、美、中東等外銷驗證管道，取得國際車廠(GM、Ford、Stellantis、Jaguar Land Rover及哈雷機車)認可，協助產業直攻國際市場，成果豐碩。在組織營運方面，於全球疫情挑戰與供應鏈阻礙下，帶領車輛中心研發、實驗室、產業發展與企劃團隊推動多項國內外產業合作成果豐碩，不論是專利應用、業界合作與工業服務業務均創新高，未來將綜領車輛中心協助產業與政府發展新型態車輛與電動車產業。

車輛中心成立迄今32年，隨著政府政策使命不斷努力邁進，不論是科技研發與技術移轉，或是完備國內智慧電動車、汽車電子之測試驗證能量，協助廠商產品高值化方面均有突破，未來亦將銜接產業發展的需求，創新科技研發，提供全方位服務與解決方案，戮力產業升級發展，讓台灣車輛產業在國際上發光發熱。