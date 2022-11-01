新盛力（4931）依主管機關要求，公告9月自結損益，受惠於營收大幅成長，自結9月稅後純益6,200萬元，每股稅後純益0.96元，與去年同期相較轉虧為盈，累計7、8、9月的損益自結數，新盛力第三季每股稅後純益1.67元，已逾今年上半年的1.11元。