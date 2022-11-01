新盛力Q3賺贏上半年 前三季每股盈餘2.78元 17:032022/11/01 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新盛力（4931）依主管機關要求，公告9月自結損益，受惠於營收大幅成長，自結9月稅後純益6,200萬元，每股稅後純益0.96元，與去年同期相較轉虧為盈，累計7、8、9月的損益自結數，新盛力第三季每股稅後純益1.67元，已逾今年上半年的1.11元。 傳奇9月及前三季營收大幅衰退 《汽車股》和大第三季獲利創16季新高 前三季每股盈餘1.94元 宜特前三季 賺贏去年全年 #新盛力 #每股稅後純益 #賺贏 #每股盈餘 #主管機關要求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》亞泰前3季賺贏去年 Q4客戶趨保守 10:572022/10/30 財經 《鋼鐵股》沛波前3季EPS2.52元締新猷 明年營運再拚高 11:592022/11/01 財經 順達 前三季每股賺4.02元 04:102022/10/26 證券．權證 《半導體》日月光第三季EPS登次高 今年資本支出降1成 08:182022/10/28 財經 茂林 第三季賺贏上半年 04:102022/11/01 證券．權證 《金融股》國泰金前3季每股盈餘3.81元 產險子公司累虧逾百億元 08:192022/10/12 財經 國巨31日恢復交易 參考價334.15元 04:102022/10/25 證券．權證 《半導體》穩懋Q3每股盈餘降至0.83元 估Q4營收季減逾1成 15:012022/10/28 財經 亞泰影像前三季獲利賺贏去年全年 16:322022/10/28 財經 《半導體》IC設計有悍將 智原前3季賺贏去年全年 14:592022/10/25 財經 《電腦設備》上奇前3季每股盈餘4.12元 創同期新高 17:422022/10/13 財經 《電子零件》信邦前3季EPS 9.71元攀高 移動載具拓領域獲外資肯定 11:082022/10/24 財經 數據分析當道 意藍21日登戰略新板 04:102022/10/20 產業．科技 《其他電子》宜特Q3稅前獲利締新猷 前3季提前創年度新高 15:492022/10/17 財經 21檔財報亮麗 蓄勢反彈 04:102022/10/31 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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