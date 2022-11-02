捷迅(2643)董事會通過第三季財報，單季營收、獲利及每股盈餘再創新高，連續兩季賺超過半個資本額，累計前三季每股盈餘已達14.06元。

捷迅第三季營收16.61億元，年增23.49％，稅後淨利1.78億元，年增118.57％，每股盈餘5.95元。前三季各項服務項目營業占比分別為空運服務68％、海運服務23％、其他服務9％，營收分別年增37.56％、海運服務5.25％、其他服務10.6％，整體繳出連18季獲利成長的成績。

面對疫情後各國邊境陸續解封的各項難題，通膨飆升、經濟成長放緩、能源不足、美中貿易的新二元化經濟版圖等，捷迅仍會展現實力，持續為客戶解決國際間的物流供應鏈等問題。公司指出，過去市場運價呈現倍數成長，現今運價大幅下降的情況下，捷迅逆勢繳出亮麗成績，主要優化整合型的服務，提供客戶靈活供應鏈解決方案，並掌握door-to-door的各類陸路運輸、航空或船班、關務、保險、倉儲等運輸狀況，有效管理運輸成本與時效，為客戶規畫出最佳的因應方案，扮演在物流供應鏈中重要的顧問角色。

面對經濟放緩壓力，捷迅表示，不論是對外的的海外拓展布局計畫，或是對內的強化員工福利及教育訓練，都將物色適合的置產投資計畫案，為未來預作規畫。同時，捷迅在各項硬體及軟體上也均衡發展，除系統開發及電腦升級上不斷更新，在物流分析系統與風險管控制度也已建構完成，提供客戶更穩定的服務。