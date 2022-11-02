一位爸爸分享小學六年級兒子的國文作業，其中一道題目「這間房子因為年久失修，屋互都已經殘破不全。」他看了許久都不知道哪個字錯了，只好求助網友幫忙，貼文引起討論，一名網友表示，正確答案應是「互」改成「瓦」，這2個字的字型很相近，因此常被當作考題。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文說，陪小學六年級的兒子做國文作業，其中一道題需改錯字「這間房子因為年久失修，屋互都已經殘破不全。」但他看了許久都不知道哪個字錯了，上網搜也找不到正解，只好求助廣大網友幫忙。

小六國文改錯字，爸爸看傻不知道錯哪。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文引起網友討論，不少人看來看去指出「互」應該錯了，「屋互是啥東東」、「屋互是啥鬼」、「嗚呼 （感嘆）都已殘破不全」、「題目感覺有聲音，屋互變成嗚呼感嘆詞，句子瞬間蠻合理的」、「答案應該會是同音，所以互改戶吧！」

另有內行網友說，正確答案應該是「互」改成「瓦」，因為這2個字的字型很相近，因此常常會被當作考題，而且改成屋瓦以後，整個句子也變得通順合理。