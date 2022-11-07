南投縣埔里山區土地遭亂傾倒廢棄物，地主10月5日報案。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

警方從廢棄物中抽絲剝繭，鎖定台中市林姓男子涉有重嫌。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林姓男子坦承亂傾倒修繕房屋的廢棄物，全案依違反《廢棄物清理法》偵辦。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台中市28歲林姓男子月前將業主修繕房屋的廢棄物，載往南投縣埔里山區丟棄，慘遭當地地主提告，警方及南投縣環保局獲報從廢棄物中抽絲剝繭，鎖定林姓男子涉有重嫌，日前傳喚林男到案說明，林男坦承不諱，全案依違反《廢棄物清理法》偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

埔里鎮民眾10月5日報案指出，他家位於桃米坑山區的土地上，遭人亂傾倒垃圾，警方獲報知南投縣環保局人員到場會勘，於現場廢棄物中發現有銀行帳單、郵件等資料，循線訪視相關人員，輔以監視器清查可疑車輛，鎖定林姓男子涉有重嫌。

林姓男子到案表示，月前潭子區住戶修繕房屋，將整修後廢棄物交由他負責清理及載運，他便宜行事將一車約2、3噸的廢棄物載往南投縣埔里鎮山區傾倒。

警方發現林姓男子並非廢棄物清除處理機構，也未依定規定處理廢棄物，已違反《廢棄物清理法》，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。呼籲民眾委託業者清運垃圾時，應了解業者是否具合格清運資格；若民眾發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打110報案，共同打擊不法。