男子江泓助與李柏賢去年到一家居酒屋，李與潘姓男子玩骰盅遊戲時起爭執，江男見狀持玻璃酒瓶揮擊潘的頭部，再拿刀隨身攜帶之彈簧刀1刺死潘男，最高法院駁回上訴，依殺人罪判江男判處13年徒刑，李男依傷害罪判刑8月定讞。

江泓助與李柏賢為朋友關係但與潘男原不相識，去年9月24日凌晨，江泓助與李柏賢受鄭姓友人之邀，前往址設新北市一家居酒屋與鄭之友人潘男等人一同飲酒聊天，後來潘因玩骰盅遊戲而與李柏賢發生口角爭執，並徒手抓住李柏賢脖子。

李柏賢推開潘男後，持放置餐盤朝潘的頭頂揮擊致其受傷，江泓助見潘男出手拉扯李柏賢，持玻璃酒瓶自潘的後方猛力揮擊，再持其所有隨身攜帶之彈簧刀，朝潘的左側胸部處猛力刺擊1次，致潘左肺下葉損傷併發血胸，送醫急救後仍死亡。

士林地方法院一審及台灣高等法院二審考量李柏賢並未於犯罪後立即悔悟而為彌補犯行之行為，然其經警逮捕到案後，於本案偵查及原審審理中，對於起訴書所載犯罪事實均坦認不諱，已有悔意，判刑8月，江依殺人罪判刑13年，上訴後，最高法院駁回確定。