台北國際旅展強勢回歸，長榮航空直營旅行社長汎假期，特別祭出現場預購t長榮航空歐洲米蘭、慕尼黑兩大新航線行程，直接享有每人最高折10000元的破天荒優惠。長汎假期發言人陳崇銘副總經理表示：「除了歐洲新航線的促銷外，旅展現場加碼推出限量北海道戲雪、東南亞度假等指定行程激省折扣，為國際解封後的旅費精打細算，但品質保障絕不打折！」

如果不方便至旅展攤位搶便宜的民眾也別太擔心，活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有與現場一樣的旅展特惠價！長汎假期網站上也提供了歐洲／美加／紐西蘭指定團每人折$2000，以及日本／韓國／澳洲／東南亞指定團每人折$1000的優惠。

搭配2022年長榮直飛米蘭、慕尼黑全新航線，長汎假期特別推出親訪歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」，以及可完整蒐集義大利五大城市「FUN遊南北義全覽13日」2大經典行程，旅展限時優惠，每人最高現省$ 10000。您能舒適優雅地抵達目的地，悉心領略歐洲夢幻景緻。

想玩雪的遊北海道價格超激省，「戀上北海道輕旅行5日」現場超殺價$26900起！如果想深度體驗北海道冬季祭典活動，那「迷戀白の北海道5日」則是最佳選擇，且現場付訂每人立折$1000。行程特別安排然別湖冰上村、搭乘流冰觀賞船、阿寒湖冰釣趣、北海道遺產藍色寶石摩周湖等景點，餐食方面北海道三種名蟹吃到飽更是不容錯過，一系列精緻體驗絕對是解封後冬天最浪漫的回憶。

東南亞兩萬元有找，「泰FUN鬆超值泰國5日」行程包含金色沙灘多項水上活動、暹羅傳奇樂園、傳統古式按摩、大啖水流蝦及暢飲啤酒等。「宿霧玩很大 資生堂跳島小資人文之旅5日」報名就贈精油按摩，行程包含出海跳島、浮潛、市區觀光、海鮮燒烤等，亦可自費參加與歐斯陸鯨鯊共游或漂流竹筏船屋。此外，還有清邁、峴港、新加坡、馬來西亞等地區可以做選擇喔。

「玩美加族舞動極光8日」行程提供免費禦寒服裝租借，並貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率。「阿拉斯加幸福極光之旅9日」體驗再升級，精心策劃2晚極光小屋和1晚入住珍娜溫泉飯店，旅途中將會頒發極光證書，旅客可直接成為『北緯65度極光俱樂部』正式會員，同時特別針對21歲以上的旅客，加碼贈送使用冰杯所盛裝的青蘋果特調雞尾酒。

玩紐西蘭、澳洲早鳥優惠，榮獲2019金旅獎的「奇歐拉紐西蘭11日」不僅會探訪冰河谷遺跡、乘坐TSS恩斯洛號古董蒸汽船，還能前往毛利文化村、拜訪魔戒小鎮。全程搭乘三年內新車，餐食方面毫不馬虎，用心安排11間特色餐廳及2間得獎餐廳，住宿則保證入住隱士飯店面山房型，一系列精緻規劃，讓你盡情探索紐西蘭的迷人風貌。