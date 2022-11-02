中共二十大明確要實現共同富裕，完善分配制度，全國政協經濟委員會副主任、國家統計局前局長寧吉喆在《二十大報告輔導讀本》中發表文章指出，目前中國中等收入家庭，佔總人口的比重為30％，提升空間較大。要增加低收人者收入，著力提高中等收入家庭人口比重。

寧吉喆提出四方面舉措：第一，高校畢業生是有望進入中等收入的重要群體，要提高高等教育質量。第二，技術工人應成為中等收入群體的重要組成部分，要加強培訓力度，提高技術工人工資待遇。第三，中小微企業和個體工商戶是創業致富的重要群體，要完善營商環境，促進穩定經營增收。第四，進城農民工是中等收入群體的重要來源。要深化戶籍制度改革，解決好農業轉移人口住房、醫療、教育、社保等問題，合理提高基層公務員和基層企事業單位職工的待遇。

寧吉喆說，要通過擴大就業和提高就業質量增加勞動者收入，提高勞動報酬在初次分配中的比重，著重增加勞動所得。要優化稅制結構，增強稅收對收入分配的調節作用；完善個人所得稅制度，優化稅率結構；完善消費、財產等方面稅收，積極穩妥推進房地產稅立法和改革；深化稅收徵管制度改革，提升稅收監管能力。

寧吉喆還提到，要拓寬財產性收入渠道，探索通過土地、資本等要素使用權和收益權，多渠道增加城鄉居民財產性收入。深化農村土地制度改革，賦予農民更加充分的財產權益。豐富居民可投資金融產品，支持居民合理擁有住房資產。