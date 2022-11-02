美國聯準會將在周三公布利率決議，市場普遍預期該央行將再度升息75個基點（3碼），然後暗示最快可能自12月開始縮減升息幅度。

市場已經為聯準會連續第4次升息3碼做好準備，投資人並預期該美國央行可能在明年3月結束升息周期，並在這之前先放緩升息步伐。

美國銀行首席美國經濟學家Michael Gapen表示，我們確實認為聯準會11月將升息75個基點，也認為他們確實不排除自12月起放緩升息步伐的可能性。

Gapen預期聯準會將在12月升息50個基點，但聯準會主席鮑爾在記者會上會說該央行討論過放緩升息步伐，但還未決定這麼做。

Gapen表示，11月會議並不是真的有關於11月，而是關於12月。他預期到明年春季，聯準會將把其基準利率提高到介於4.75%～5%，而這將是該央行的最終利率。

如果聯準會一如預期在周三升息75個基點，其聯邦基金利率區間將達到介於3.75%～4%。在今年3月啟動升息循環時，該基準利率為介於零～0.25%。

Evercore ISI股票、衍生品和量化策略部門主管Julian Emanuel 表示，市場非常執著於11月將升息75個基點，12月升息50個基點，明年2月1日為25個基點，以及3月可能再一次升息25個基點。市場已經認定事情就會這樣走，而我認為鮑爾在記者會上說的話，絕不可能比這更溫和。

市場預期聯準會將在周三最後一次升息3碼，之後便會放緩升息步伐，這樣的預期近來帶動美股大漲。道瓊指數10月收漲13.95%，創下1976年1月以來最大單月漲幅，以及至少自1900年以來最大的10月漲幅。標普500指數月線收漲7.99%，那斯達克指數月漲3.9%。

但策略師表示，萬一聯準會的表現讓人失望，那麼市場的反應可能非常激烈。就鮑爾而言，在「暗示升息可能變得不那麼激進」和「堅持聯準會將繼續對抗通膨」之間，其尺寸拿揘必須非常小心，這將是他所面臨的挑戰。市場人士認為鮑爾的發言可能偏向強硬，這可能給股市帶來一波亂流，並推升公債殖利率。

貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，鮑爾應該會試著在不輕易掀起狂熱或影響金融環境的情況下，很有技巧地讓75個基點退場。我認為這就是聯準會要做的，但他真的必須非常小心，不要讓人們對這趟旅程的方向過於興奮。對抗通膨仍是他們的首要目標。

Rieder認為鮑爾會說連續4次升息75個基點已經很多，基於其效果滯後的時間漫長且多變，你需要後退一步，然後觀察升息的影響。他並表示聯準會要怎麼做應該會取決於即將發布的數據，雖然通膨正在下降，但下降的速度仍不清楚，如果通膨仍然高得驚人，鮑爾就不該把他的選擇說死。

美國9月消費者年通膨率仍然高達8.2%。

美國銀行的Gapen預期美國經濟將在明年第一季陷入溫和衰退。他表示，如果通膨保持在如此高的水準，以至於聯準會不得不比預期更大幅度地升息，進而對經濟構成更大威脅，這勢必讓股市感到擔憂。