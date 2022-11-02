網購年度最大檔期「雙11」即將熱鬧登場，悠遊付攜手momo購物網，推出最高回饋8％活動，悠遊付會員需先領券、再消費，活動期間最高可回饋2,400元。

自11月1日起至11月30日止，悠遊付會員在悠遊付EasyWallet App領取momo購物網專屬「滿萬回800元現金回饋券」後，至momo購物網消費，單筆消費滿1萬元，即可獲贈800元悠遊付回饋金，回饋率最高可達8％。

為了讓更多會員有機會搶到現金回饋券，悠遊付此次特別分3波發放回饋券，且每波除既有會員之外，也開放專屬名額給期間新客領取(在發放時間起成功註冊為悠遊付新會員，即享有新客專屬券)，首波「早鳥手刀」自11月1日0時起開始發放，限量300張(含120張新客專屬券)，11月10日20：00起雙11前夕則是「雙11激搶」，共有500張名額(含200張新客專屬券)；前兩波都沒搶到的會員也別氣餒，11月14日14：00起還有「返場搶購」的200張現金回饋券(含80張新客專屬券)，每悠遊付會員每波限額都可領取1張現金回饋券，也就是說，最高可拿到2,400元現金回饋。

距離雙11只剩不到1個月時間，除了悠遊付提供高額回饋外，momo購物網屆時也將眾多商品祭出超殺優惠價，趁機撿便宜兼拿優惠，兩個願望可以在雙11一次滿足。