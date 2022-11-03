《日股》日本股市3日休市1天 07:372022/11/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢文化日，日股3日休市1天，4日正常交易。 ITF旅展 11月4日開鑼 規模五年最大 上市企業子公司 IPO快易通 青埔看俏 璞園高規格新案吸粉 #日股 #3日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣貶12％ 學者：波動仍在承受範圍 04:102022/11/02 產業財經 美REITs超跌 醞釀止穩反攻 04:102022/11/03 投資理財 印度東協逆勢紅 躍亞股亮點 04:102022/11/03 投資理財 寶尊電商 在港轉為主要上市 04:102022/11/02 產業特刊 美圍堵中國晶片 傳日本跟進 04:102022/11/03 全球財經 歷年11月表現 印度、巴西股市 漲幅最猛 04:102022/11/02 投資理財 上銀闖日本 神戶廠落成 04:102022/11/02 財經要聞 熱門股－晶睿 投信力挺攻上漲停 04:102022/11/03 證券．權證 金管會打空頭 收3大成效 04:102022/11/03 財經要聞 網飛廣告版方案3日上線 04:102022/11/03 全球財經 嘉義市長候選人猝逝 中選會：選舉暫停 04:102022/11/03 政治要聞 今年來新台幣重貶的凶手 外資賣股＋股利 匯出1.86兆 04:102022/11/03 財經要聞 網購買《鬼滅之刃》造型隱形眼鏡 她戴上氣炸：看不到路 10:252022/11/02 生活 日媒爆料 對大陸祭晶片禁令 日本擬跟進 04:102022/11/03 產業財經 工具機公會 前進JIMTOF 04:102022/11/03 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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