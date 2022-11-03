大陸國家統計局日前發布數據顯示，大陸前三季國民經濟恢復向好，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。大陸國務院發展研究中心企業研究所副所長張文魁3日在大陸觀察者網指出，要想穩住宏觀經濟大盤，須先穩住微觀經營主體。

張文魁表示，今年經濟增速要達到年初預定的5.5％的預期目標，有可能嗎？盡管第三季數據超預期地高，但是剛剛公布的10月分製造業PMI只有49.2，不但重新回到50以下，而且超預期地低，所以第四季經濟增速也未必樂觀。

現在只能希望明年能夠回到潛在經濟增速附近。年底我們要召開中央經濟工作會議，要籌畫明年的經濟，我希望明年能達到5％以上。儘管不同學者的測算不同，大家普遍認為中國潛在經濟增速在5％-6％之間。

張文魁稱，二十大報告指出，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，明年是二十大之後的第一年，所以現在就應該考慮籌畫明年如何繼續穩增長、如何使經濟實際增速達到5％以上。

被問到明年的宏觀政策的工具箱裡還有哪些儲備工具可以推出？張文魁回應，他不太贊同老是盯著宏觀政策工具箱的想法。因為貨幣和財政等宏觀政策的空間並不像許多專家想像的那麼大了。

張文魁認為，要想穩住宏觀經濟大盤，須先穩住微觀經營主體。中國現在有1.6億個市場主體，包括五千多萬戶企業和一億多個體工商戶。這些微觀經營主體，是中國經濟基本盤的基石，只有把基本盤的基石啟動，才能穩住宏觀經濟大盤。一定要想方設法使這些微觀經營主體不但能夠正常經營下去，而且還能擴大經營。許多企業一段時間以來面臨很多困難，信心受挫，預期較差，現在亟需穩住他們的經營和發展。

張文魁建議，如何穩住微觀經營主體？應該放鬆管制、穩住預期。放鬆管制有很多工作要做，比如優化疫情管控措施，同時要進一步開放市場、擴大准入，讓微觀經營主體看到更多的商業機會；穩住預期還是要靠市場化、法治化、國際化的營商環境，這也包括加強產權保護，正如他在《穩增長》這本書中提到的，不僅需要文件，也需要判例。

張文魁說，更值得強調的是，在這些微觀經營主體中，芸芸的小微企業目前最需要保護、最需要關心。在過去近20個月裡，製造業小企業的PMI幾乎每個月都低於50，情況是比較嚴峻的。

國家出台一些檔案保護市場主體，但是不能只看到保護「白名單」上大企業的重要性，而忽視大量小微企業的重要性。小微企業，也包括個體工商戶在內，看起來對於GDP增長沒有多大的直接貢獻，但是他們不但通過增加居民收入，從而促進消費而帶動了經濟增長，而且也直接增加了多樣化的市場供給、繁榮了經濟活動。10月25日，國務院公布《促進個體工商戶發展條例》，就是一個好文件，但下一步需要在實際中真正落實。