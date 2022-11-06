9月16日，隆銘綠能（原同開科技）獨立董事施芸婷，於公開資訊觀測站上對前經營團隊發出掏空指控，直指管理舞弊導致內控疏失，粗估造成公司超過3億元的損失。

根據《財訊》報導，10月24日隆銘更發出公告，公司大章遭不明人員強行取走，已向轄區派出所報案，並提醒主管機關與往來廠商，勿接受遭取走之公司大章之用印文件，董事長許鑒隆則呼籲應儘速返還印鑑。

這也才讓人察覺，隆銘今年4月已被前關貿董事長許鑒隆入主，而原經營團隊則是神祕的溫泉旅館大亨許文通家族，目前雙方紛爭已訴諸司法程序。

保險業起家 外傳身價百億

《財訊》報導指出，2000年科技泡沫之際，當時寶成建設光是買下陽明山天籟溫泉會館的16000坪土地，就花上17、18億元，投入大筆經費苦撐至1館興建完工後轉讓；當時許文通用不到10億元購入，又新增了後方的2館，一戰成名，加上早年即投資台北市長春路上的大來飯店，以及礁溪老爺大酒店，被稱為溫泉旅館大亨。

許文通的發跡堪稱傳奇，一路上做過報社廣告收費員、保險代理人公司總經理、證券公司副董事長。保險是他賺進第1桶金的起家事業，他先去新光人壽當保險業務員，再到中信局跑公司、團體的保險業務。後來創立懷德保險代理人公司，深耕醫師等高資產族群，顛峰時期每年實收新契約保費高達上億元。

《財訊》報導指出，許文通的習慣是賺到錢一定會買房，因緣際會開始購入飯店或土地，2011年天籟溫泉會館賣給台苯，許文通也獲得數億元現金，自此低調至今，外傳有百億元身家，如今也是福懋油的大股東。

2013年時，許文通家族入主同開科技，這家公司的業務包括高科技無塵室整合工程、建築設備機電工程及廢棄物處理。2007年，原經營團隊董事長兼總經理詹德仁家族退出，由宏碁集團創辦人施振榮等人成立的智融集團取得經營權，2013年再由許文通家族接手。

根據《財訊》報導，許文通家族入主同開科技9年來，主要由許文通大兒子許偉良和兒媳陳儀潔負責經營，前後擔任過董事長及副董事長等，營業額從2013年的6.64億元到2021年16.2億元；但是9年中有6年公司營運呈現虧損狀態，尤其2021年，遇上入主以來最嚴重的虧損，EPS（每股稅後純益）為負4.18元。