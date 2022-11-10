民眾黨新竹市長候選人高虹安，昨（9日）驚傳身體不適住院後動作不斷，除了向醫院「請假」密會新竹縣長楊文科近一小時，就大新竹合併議題交換意見，今(10日)凌晨在臉書發文澄清連日來遭到質疑的助理費。高虹安指出，立院助理都確實工作，薪酬也直接進入個人戶頭，沒有詐領助理費及加班費，她反控民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，「難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪污行為？這真正坐實了「綠能，你不能」。

高虹安指民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨。(翻攝高弘安臉書)

至於公積金則用於辦公室相關支出上，如有私人支出，同仁也會向她請款，沒有任何不該領的錢進到口袋。

高虹安全文如下。

深夜發文，要先感謝最支持虹安的大家。

虹安從政以來，我的每一位助理都有在他們的崗位上確實工作。他們所領取的助理費、加班費，都是助理們以實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到虹安的口袋。

經查立法院經費稽核委員會議事錄，全院委員於2020-2021年的公費助理預算執行率皆為96%，此預算項目包含了助理待遇獎金、加班費，顯見國會委員辦公室於助理加班費的報支幾近上限為常態，此亦代表國會委員和助理們勤懇問政的表現。當然，我在國會迄今兩年多來的表現，獲得多次優秀立委的殊榮肯定，也著實歸功於和助理團隊們的共同努力。

再次強調，虹安辦公室的每一位助理都確實工作，沒有詐領助理費及加班費。大家還記得嗎？當對手質疑我的前助理是人頭的時候，我也於記者會中，整理出了高達三百頁的對話紀錄、出席會議照片等證據，來證明該助理確實有實質工作。#網友甚至驚呼MG149再現

今天亦有網友 不禮貌鄉民團 指出，柯建銘委員辦公室多位助理每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額。猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪污罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪污行為？這真正坐實了「綠能，你不能」。

而外界議論紛紛的公積金，用於辦公室相關支出上，舉凡飲料零食餐費、下午茶、日常生活用品、辦公室裝潢家電、購買禮品公務贈送等。如有助理代墊我私人用途的支出，行政同仁也會定期來向我請款，並非外界惡意指控的公款私用，沒有任何不該領的錢進到虹安的口袋。

我也想請大家思考一下，高端疫苗數十上百億的採購和炒股利益疑雲、十二億棒球場打兩場不能用的黑幕，是不是被轉移焦點了？黑道和綠營黨政高層酒酣耳熱、#詐騙擄人集團虐殺囚禁人民 的新聞，是不是被掩蓋了？這些除了是相當大筆人民的血汗錢外，更有一條條活生生的人命！

我們的問政表現攤在陽光下，我們面對鋪天蓋地攻擊打壓，坦然以對的態度也攤在陽光下。我依然認為，新竹需要改變。我也依然希望，虹安是一股可以推動新竹向前邁進的力量。