全球最大的金融科技展在新加坡登場，台灣新創館共有6家廠商參展，偉康科技(6865)為其中之一獲選於台灣新創館（Startup Island Taiwan Pavilion）參展廠商，此次為國發會旗下「亞洲．矽谷」計畫為推廣台灣優秀新創，協助國內金融科技業者拓展全球市場商機，遴選廠商代表台灣參加全球最大金融科技盛會。這次實體活動吸引各國政府官員、監管機構代表及企業家、金融服務業與科技業領袖等共襄盛舉。主辦單位指出，活動共有全球逾500家參展廠商，預計吸引超過6萬人參與。

偉康科技參展項目為數位身分解決方案，藉由OETH雲端身分認證SaaS服務，以FIDO國際標準安控機制，打造無密碼強認證模式，幫助企業在零信任架構下，建構最堅實的資安運作環境。此項產品今年更榮獲「台灣精品獎」，目前數位身分解決方案已成功導入多家銀行，應用在金融FIDO、行動銀行、產險等金融業者與場景，並擴及科技製造等多元產業，希望藉由此次參展，透過策略聯盟，拓展經銷管道，複製台灣成功經驗，提高產業覆蓋率，開拓東南亞市場。

偉康科技已通過櫃買中心上櫃審議，該公司2021年營收為4.4億元，稅後純益為0.66億元，每股盈餘為5.41元。今年上半年營收為2.41億元，稅後純益為0.29億元，每股盈餘2.18元。