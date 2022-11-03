由於交車時間一直延宕，有的甚至還需要等1年或者更長，因此，日本日產汽車已暫時接收旗下新推出的輕量型電動車(EV)預購單。

其實，日產在1日就已在官網上公布，從12月開始就暫時不再收這款車名叫做Sakura(櫻花)純電小車訂單。至於何時能恢復正常接單作業，目前也不得而知。

在日本車市內，油電混合動力車要比電動車得到更多車主青睞。不過，日產在5月下旬推出純電櫻花時，希望能利用售價不高來擴增EV市占率。另外，日產也以無法在短期內交車為由，暫停接受另款跨界休旅X-Trail新車訂單。

日產回應，上述暫停接單決定，主要是針對日本國內市場而言。因為，實在無法跟客戶說一個較確切的交車時間。訂單雖強勁但車用晶片還是短缺下，下個財年的產能蒙上一層不確定陰影，讓交車時間得延長1年或者還要更久。

純電小櫻花是日產與三菱汽車共同研發的首款輕量刑入門EV，而在剛發表後才1個多月左右時間，就已有2.3萬輛預購單如雪片般飛來。驚人的是，這兩萬多張小櫻花訂單，比去年日本所有純電EV總銷售量還要來得更多。

7月下旬傳出即將停產的日產老牌純電Leaf車款，公司在8月份曾表示，要暫停接受Leaf電動新車訂單，當時的理由是成本過高，包括原物料以及物流運輸等，希望諸位車主能見諒。