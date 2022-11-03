中央銀行3日發布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，雖然理事會最後同意調升政策利率半碼（1碼是0.25個百分點）及新台幣存款準備率1碼，但有二位「鷹派」理事認為應升息1碼，且觀察聯準會（Fed）這次再升息3碼符合預期，鷹派態度堅定但未更強，市場預料，12月央行將再升半碼機率高。

根據央行議事錄摘要，有位理事表示，通膨已成為全球共同面對的問題，但美國大幅升息，恐提高其經濟硬著陸的風險，並造成金融市場劇烈震盪，央行無須像Fed一般激進升息。且今年台灣經濟成長率趨緩，明年可能續降，出口成長動能明顯減弱，及明年通膨可望降至2％以下，若快速升息將加重企業及個人貸款成本負擔，造成消費者壓力，贊同升息半碼，調升存款準備率1碼，則可緊縮市場資金，有助抑制物價上漲壓力。

一位理事指出，贊成存款準備率提升1碼，但政策利率以升息1碼較為適合，因為國內就業市場及經濟成長現況與未來預期均屬穩健，及8月核心CPI年增率仍高，由於國內民生必需品價格漲幅仍高，民眾感受深，故應積極調升利率，即使1碼也不算激進，可望降低民眾通膨預期的定錨，讓民眾可感受央行對抗通膨的想法，藉以提高貨幣政策的可信度。

另位理事認為，國內經濟成長雖看似穩定，但工業、服務業實質經常性薪資仍呈負成長，顯示通膨影響仍大，及每月至少購買1次、17項重要民生物資物價漲幅，均較整體CPI年增率高出許多，對薪資所得較低族群影響較大。且房價年增率呈雙位數，將影響房租，CPI組成項目中房租上漲帶來壓力大，須思考央行貨幣政策如何將民眾通膨預期，定錨在比較低的水準，建議升息1碼。

還有位理事說明，當前國際經濟金融情勢相當複雜，多數主要國家央行持續顯著升息對抗通膨，部分維持寬鬆貨幣政策不變、甚至降息，不確定性尚存，且俄烏戰爭持續，支持升息幅度不宜過大。美國大幅升息使經濟前景若硬著陸，將造成未來半年台灣投資、消費及出口均受衝擊，贊成升息半碼，存款準備率調升1碼。

有位理事表示，近月央行通膨率預測值與實際值相較，預測誤差有負、有正，似無系統性低估問題。預測當下國內外經濟金融最新資訊作為預測基礎來預測通膨率，但非預期的重大外生衝擊，提高通膨率預測的困難度，不易透過模型或專家判斷來捕捉，將可能造成通膨率預測值產生偏誤。

另位理事則表示，政策利率調升半碼係相當溫和的作法，考量國際海運漸通，能源價格開始下滑，通膨壓力可望趨緩，加以考量購屋族的利息負擔，故支持政策利率調升半碼。

有位理事指出，台灣通膨率相對較低，主要是關稅及貨物稅的減徵，及國營事業壓抑電價、油價所致，但恐無法一直持續下去，也不認為今年下半年及明年CPI年增率將回降至2％以下。全球主要央行多大幅升息，今年台灣CPI年增率近3％，央行政策利率僅較疫情前增加1碼，恐影響民眾對通膨的預期。

市場對議事錄摘要解讀，隨Fed維持鷹派升息不變，央行9月時贊成升半碼或1碼的理事，所關注的問題未改善也未明顯惡化，因此，預料12月也可能只會再升半碼。