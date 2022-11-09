觀察者網報導，大陸國家統計局今天發布2022年10月份大陸全國CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據。該局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI環比和同比漲幅均有回落；PPI環比小幅上漲，同比由漲轉降。10月CPI同比上漲2.1％，豬肉價格漲51.8％。

一、CPI環比和同比漲幅均有回落：

10月受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，消費價格漲幅回落。

從環比看，CPI上漲0.1％，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲0.1％，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約0.01個百分點。食品中，果蔬及水產品大量上市，加之節後消費需求有所回落，鮮菜、鮮果和水產品價格均由漲轉降，分別下降4.5％、1.6％和2.3％；受生豬生產週期、短期壓欄惜售和豬肉消費旺季等因素影響，豬肉價格上漲9.4％，漲幅比上月擴大4.0個百分點。

非食品價格繼續持平。非食品中，工業消費品價格繼續持平。其中，國際油價變動影響大陸國內汽油和柴油價格分別下降1.2％和1.3％；秋冬裝上市，服裝價格上漲0.3％。服務價格由上月下降0.1％轉為持平。

從同比看，CPI上漲2.1％，漲幅比上月回落0.7個百分點。同比漲幅回落較多，主要是受去年同期對比基數走高影響。其中，食品價格上漲7.0％，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。

食品中，鮮菜價格由上月上漲12.1％轉為下降8.1％；鮮果價格上漲12.6％，漲幅比上月回落5.2個百分點；豬肉價格上漲51.8％，漲幅比上月擴大15.8個百分點；在豬肉價格上漲帶動下，雞蛋和禽肉類價格分別上漲12.7％和8.3％，漲幅均有擴大。

非食品價格上漲1.1％，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約0.88個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲1.7％，漲幅比上月回落0.9個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲12.5％、13.5％和5.6％，漲幅均回落較多；服務價格上漲0.4％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

據測算，在10月份2.1％的CPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.1個百分點，新漲價影響約為2.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6％，漲幅與上月相同。

二、PPI環比小幅上漲，同比由漲轉降：

10月部分行業需求有所增加，大陸全國PPI環比小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，同比由漲轉降。

從環比看，PPI由上月下降0.1％轉為上漲0.2％。生產數據價格由下降0.2％轉為上漲0.1％；生活數據價格上漲0.5％，漲幅擴大0.4個百分點。石油相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降2.2％，化學纖維製造業價格下降0.7％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.6％。

冬季儲煤需求提升，煤炭開採和洗選業價格上漲3.0％，漲幅擴大2.5個百分點。受水泥價格上漲影響，非金屬礦物製品業價格由下降0.4％轉為上漲0.6％。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4％，降幅收窄1.3個百分點；農副食品加工業價格上漲1.4％，電腦通信和其他電子設備製造業價格上漲0.9％，漲幅均有所擴大。

從同比看，PPI由上月上漲0.9％轉為下降1.3％，主要受去年同期對比基數較高影響。生產數據價格由上漲0.6％轉為下降2.5％；生活數據價格上漲2.2％，漲幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有27個，比上月減少3個。

主要行業中，價格降幅擴大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.1％，擴大3.1個百分點；煤炭開採和洗選業下降16.5％，擴大13.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降7.8％，擴大3.4個百分點。價格由漲轉降的有：化學原料和化學製品製造業由上漲1.0％轉為下降4.4％；化學纖維製造業由上漲3.1％轉為下降1.1％。價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲21.0％，回落10.1個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲8.6％，回落8.6個百分點。農副食品加工業上漲8.7％，漲幅擴大1.3個百分點。

據測算，在10月份1.3％的PPI同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-1.2個百分點，新漲價影響約為-0.1個百分點。