大陸地產業曾是公認的高薪行業，然而經歷近年的地產弱週期後，房企整體薪酬大幅降低，普遍腰斬，甚至有房企數月發不出工資。

第一財經報導，從2021年下半年大陸房企接連爆雷，直至2022年下半年房市依舊疲軟，裁員賠償愈來愈少、年薪腰斬、工資遲發正成為地產人不得不面對的難題。

智聯招聘調研數據顯示，去年全年近60％的房地產從業者薪資原地踏步，22％經歷降薪，2022年春節後房地產行業招聘職位數按年減少了29％，降幅遠高於所有行業平均值，而房地產行業平均招聘薪酬也不再具備明顯優勢。

報導引述一家前15大房企的中層管理人員表示，經歷從今年上半年到近期的兩次接連降薪後，他的收入已經腰斬。他指出，最初降薪是從管理層降起，基層不降，但是現在已經在普降。

此外，不少房企薪酬相比巔峰期已經腰斬，甚至有數家房企員工反饋發不出工資。

報導指出，從2021年下半年起，一批房企陸續債務爆雷，員工薪酬因此受到極大影響，如陽光城宣佈高管層自願減薪緩發、新力地產高管薪酬直接打了五折等。