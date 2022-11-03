鑑於手機需求萎縮加劇，手機晶片大廠高通（Qualcomm）2日公布令人失望的本季財測，再度下修今年全球智慧型手機出貨預測，同時表示將凍結人事和縮減開支。

高通預測本季營收將介於92億到100億美元，遠遠不及分析師預估的120億美元。經調整後每股盈餘最高可達2.45美元，大幅遜於市場預期的3.4美元。

高通預期今年手機出貨量減幅將達低兩位數，反觀3個月前僅預期降幅為中個位數，凸顯手機市場加速疲軟。

此外，高通將今年5G手機銷量預測從先前估計的至多7億支，下修到6.5億支。今年稍早高通還預期銷量可望超過7.5億支。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，公司已開始凍結人事招募，並打算削減部分產品的支出，若有必要將進一步降低支出。

高通同時指出，明年將繼續供應蘋果5G iPhone大部分的數據機晶片，相較於先前透露的僅供應20％。意味著蘋果自行開發數據機晶片的進展，並未如預期般快速。

雖然手機銷售疲軟拖累高通業務，不過上季營收依然成長，主要因為高通在高階5G手機晶片的市占率提升，以及跨足至車用晶片等其他領域。

高通上季營收年增22％至114億美元，優於市場預期。淨利年增3％至28.7億美元，低於分析師預期。

上季手機部門營收年增40％，達65.7億美元，物聯網部門營收年增24％，至19億美元，車用晶片營收激增58％，不過只占整體營收的一小部分。

晶片客戶在疫情期間大舉囤貨，是高通看淡業務前景的原因之一。高通指出，客戶可能需要兩季才能消化過剩的庫存。

此外，高通亦表示，總體經濟環境進一步惡化和大陸維持封控，亦導致需求降溫。