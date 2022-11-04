【愛傳媒曾建華專欄】救國團的營隊上百不止，僅總團部康輔之一支隊伍當然難支全局，故而有「北大服」（北部大專青年服務中心）、「中大服」、「南大服」等隊伍，屬於台北市團委會的「嚕拉拉」更是享有大名。各隊伍也隱然有競爭之勢。

各大隊伍所帶的路線也不相同，以總團部康輔來講多是全國性的重要營隊，其中最最有名的自然是「中橫健行隊」。暑假全期共62隊，只有兩隊是大專及社會人士梯隊，其他60隊全數是高中隊伍。

還有阿里山活動隊（其實是健行）、北橫健行隊、東海岸健行南/北隊（南隊是由台東走向花蓮，北隊反向健行）。加上澎湖戰鬥營等隊伍，都是非常熱門的營隊。北橫有點例外，我帶北橫隊時，北橫不是全線柏油路面，行走起來份外艱苦，故而梯隊不多。

而總團部的隊伍以花蓮為最大的集散地，許多服務員帶完「一期」（領隊最多七天，駐站服務員為21天）後，通常會在花蓮交接再帶別的隊伍，或轉駐別的站點，比如東海岸南/北隊的港口國小（秀姑巒溪口的長虹橋），或長濱國中。

要不就不再接隊，而是轉赴各站點名為「探望」，實際是去各站串門子找伙伴的快樂時光。

作者為資深媒體人 照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。