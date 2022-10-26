我的青少年時代在4、50年前，當時台灣社會淳樸和睦，經濟剛剛開始發展，老百姓和年輕人節衣縮食，生活並不寬裕。每年寒暑假期間，我總是期盼參加救國團舉辦的營隊活動，去高山、海濱、離島參加健身活動，或者學習課外的知識，如報刊編輯、文藝寫作、書法研習等。當時我們只需花很少的錢，透過密集的交流活動，在短短的幾天裡很快的結識知心的朋友。幾十年過去了，這些年少時期結交的友誼，卻歷久而彌新！這真是一段讓人珍惜與懷念的青春歲月。

在高中、大學期間，我有幸行腳台灣各地，先後去過南橫、中橫、北橫，以及太平山、小雪山、金門和澎湖。在那個交通不便的年代，是救國團讓我深入台灣的山間海隅，親訪原住民的山村和離島的漁家。回想起來，正是救國團培養了我們這一代對台澎金馬這片土地的摯愛！

救國團是台灣的重要資產，也是維持社會和諧、民生安康的重要支柱。它不但功在台灣，而且造福全社會，培養了一代又一代年輕人健全樂觀、積極進取的人生觀，著實令人欽佩。

但是，現在它卻要面臨黨產會的制裁，而且很可能被迫停擺。這實在是典型的仇恨政治，不但造成「轉型正義」的嚴重扭曲，同時也是對社會公正理念的無情戕害。這不啻傷害了台灣人的情感！

2、3年前，在新冠疫情肆虐期間，救國團劍潭青年活動中心毅然決然、無畏橫逆，在當時民間普遍抵制的氛圍下，扛起了大無畏的社會責任，替台北市政府解決了染疫者的隔離與住宿問題，也得到台北市柯市長的肯定與感謝。這些救國團工作同仁冒著染疫的風險，寧願犧牲自己的安全和健康，仍堅持承擔起「人飢己飢」、「人溺己溺」的人間大愛，默默的為患者提供各項服務。這不正是救國團「大愛無疆」公益精神的展現？

不僅如此，救國團主辦的「張老師專線」多年來提供許多人解憂釋懷的諮詢管道，進行專業的心理輔導，即時化解了生活的困惑和難解的心結。現在「張老師」已成為台灣最值得珍攝的一張名片；對於這樣重要的社會資產和人道關懷，為什麼還要假公權力之名，行迫害之實，對救國團推動滅頂的封殺？

最近幾年，國際新聞報導不斷傳來美國校園發生一宗又一宗隨機殺人案件，慘絕人寰，令人髮指！但是近來卻一些冷血的律師和政客，從陰謀論角度反向指責這都是無端造假，無中生有。而其背後反映的卻是自由擁槍與反槍團體的利益之爭，也夾雜著巨額保險賠償的紛擾。這不但攪亂了社會正義，扭曲了自由、民主與人權，逕直「把黑的說成白的」。這也凸顯了當前美國政治的零和博弈、左右對立，已嚴重扭曲了基本社會價值。這也正是當前台灣危機的寫照。

試想：如果美國早年也有類似救國團的公益組織，以「大愛無疆」的精神致力於安定校園秩序、培養社會善念，並提供解憂釋懷的專業輔助，恐怕就不致於出現這些嚴重的虐殺了。這不但凸顯了救國團長期以來堅持的正信、專業和公正理念，同時也說明它才是台灣人的資產和榮耀。

（作者為中國文化大學教授）