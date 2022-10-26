明華園戲劇總團《貓神》，由當家台柱孫翠鳳擔綱演出。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣文化局「明華園戲劇鄉鎮巡演」壓軸場，將由明華園戲劇總團於10月29日晚上7點，在南投市祖祠路夜市（南投市祖祠東路46號），演出華麗東洋歌舞劇風格、復古氣味與現代創新元素的經典大作《貓神》，邀請鄉親攜家帶眷欣賞。

《貓神》是明華園戲劇總團登上國家藝文殿堂演出之作，演出陣容強大，由當家台柱孫翠鳳、第一丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升及明華園總團一級戰將，包括美聲小旦陳昭婷、晨翎、姜琬宜，武丑兼修的實力派演員陳子豪、孫翠鳳的弟子帥氣小生李郁真、吳米娜、王婕菱、陳昭賢、陳彥名等藝術家族菁英，組成全新陣容同堂飆戲，精彩可期。

孫翠鳳表示，《貓神》劇情緊湊、張力十足，劇中還特別將新潮的爵士樂融入傳統武場樂器，呈現既活潑又氣勢十足的聽覺震撼。

團長陳勝福也表示《貓神》是明華園總團的經典代表作，也是最受觀眾喜愛的戲碼之一，藉由這齣戲，93歲的明華園要邁向百年的本土藝術之路，為歌仔戲演唱新力量。

自由入場，配合防疫，觀賞演出請保持社交距離，全程佩戴口罩。