加拿大日前以國家安全為由，勒令3家陸資企業撤出在加國稀土礦物公司的股份。大陸商務部新聞發言人今（6）日稱，中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中新社報導，大陸商務部新聞發言人表示，中方對加方以國家安全為名，干擾阻斷中加企業正常商業合作的行為表示堅決反對。

發言人指出，中加都是全球礦產供應鏈的重要環節。中國企業在加拿大礦產領域投資，是完全基於市場經濟原則和企業發展需求的商業行為。加方泛化國家安全概念，人為設置障礙，違背市場規則，損害了中加有關企業的商業利益，削弱全球投資者對加國投資環境的信心，不利於加國產業發展及全球礦產供應鏈穩定。

發言人稱，中方敦促加方認真對待中方關切，停止將經貿問題政治化，為包括中國在內的各國投資者營造公平、公正、透明和非歧視的營商環境。他強調，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。