警察大學校長陳檡文被踢爆2017年8月任警政委員時，與黑道金主同赴招待所。他表示，當時是奉命蒐報「白狼」張安樂的不法情資，才會與金星集團董事林秉文會面，當時並無傳播妹作陪。對於內政部長徐國勇下令政風處徹查，他坦然面對。不過，退警總會長、前警政署督察室主任耿繼文痛批，陳檡文說謊、胡說八道。

耿繼文在臉書發文砲轟，指陳檡文胡說八道，在說謊，騙外行人。「說什麼去信義區招待所是情蒐白狼資料？他騙外行人或許成功，騙警察能騙下去嗎？」

他指出，警政委員沒有業務，不需看公文，更不需辦案情蒐，自己做錯還大言不慚？一個高階警官又是警大校長，難道不知警大校訓是「誠」嗎？還有顏面教育學生嗎？「警大都被你玷污糟蹋了，請閉上臭嘴！」

陳檡文被爆料2017年8月24日與曾有天道盟背景的林秉文、放款業者等搭車前往信義區高檔招待所，高階警官與黑道同框密切互動，被質疑打臉蔡英文總統日前宣示的「終結黑金」。

對於陳檡文「情蒐白狼」的辯解，事實上警界普遍都不埋單，都持保留態度。

陳檡文被指以警政委員身分出入招待所「情蒐白狼」的時間，警政署長是陳國恩，刑事局長為劉柏良、副局長黃明昭；而1個月後，9月底，警政高層大異動，陳家欽升任警政署長。