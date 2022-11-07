根據日經新聞（Nikkei）7日報導，日本札幌控股（Sapporo Holdings）主要股東之一的3D Investment Partners，已連繫這家啤酒製造大廠幾位外部董事，希望公司能有重大變革，並創造出更好績效。

日經指出，這家總部位於新加坡的大型國際基金，不滿札幌啤酒的獲利率以及股東權益報酬率太低，已要求5名外部董事暫緩原定9日要公布的新業務規畫，還有提出它項要求。

在北海道有日本唯一一家啤酒博物館的札幌控股，以及專業諮詢與投資管理公司3D Investment Partners都不願評論以上報導。除了有札幌啤酒不少股權外，3D Investment Partners也是東芝第2大股東。

從日經新聞拿到的資料來看，札幌控股在過去15年的業績未能達標。若從日股近年來較重視的股東權益報酬率來分析，札幌啤酒在過去5年平均只有2%，明顯低於同業麒麟啤酒14%以及朝日啤酒11%。