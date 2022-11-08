2022年ITF台北國際旅展7日落幕，在解封後觀光旅遊需求復甦帶動下，4天吸引19萬5276人次入場、年增達71.6％，回升至2019年以來近3年高點。同時，飯店業者買氣仍然暢旺，包括老爺、晶華(2707)、寒舍(2748)現場與線上合計業績突破億元關卡。

老爺酒店集團現場4天業績達8500萬元，加計1日開跑的線上旅展業績迄今已逾1.2億元，總業績達2.1億元。其中，全台10據點適用的聯合住宿券狂賣逾4萬張最熱門，多家公司行號購買做為年終尾牙員工獎勵，限量的礁溪老爺3天2夜住宿券、買10送1的老爺知(5704)雙人一泊二食券，亦為民眾搶購首選。

寒舍集團現場業績截至7日下午4點達6000萬元，加計提前開跑的線上旅展、快閃櫃及寒舍生活APP迄今業績9000萬元，合計總業績達1.5億元。包括線上旅展、快閃櫃及APP將持續銷售至13日，搶攻旅展晚鳥商機。

寒舍指出，今年首度推出、最低下殺17折的5館聯合住宿券熱銷破萬張，為最熱銷住宿商品。餐券仍由自助餐券勝出，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」以熱銷3.3萬客稱冠，台北喜來登「十二廚自助餐券」則以3.2萬客緊追在後。

晶華國際酒店集團現場業績截至7日下午5點突破8000萬元，加計10月21日開跑的線上旅展業績迄今突破5000萬元，合計總業績已逾1.3億元。因應民眾盛情，晶華決議將線上旅展延長銷售至13日下午6點，預估總營收有機會突破1.4億元。

晶華指出，今年攤位排隊人潮暢旺，許多品項在開展後旋即完銷。觀察消費者多為目的客，事先都已做好功課並確認所需產品數量，單筆訂單多逾萬元、甚至達百萬元。其中包括許多公司行號「超前部署」，趁年底最後一波折扣購買尾牙春酒或團體出遊可用的優惠票券。

而今年現場仍以台北晶華酒店餐券為最熱銷品項，包括(木百)麗廳、泰市場及三燔本家餐券，配合「自助餐券買十送一」激勵，使整體餐院銷售增加1～2成。而捷絲旅推出的「聯合住宿券」及礁溪晶泉丰旅亦熱銷近2000萬元，貢獻整體業績逾1成。

遠東香格里拉去年僅推出線上旅展，今年4天現場業績2150萬元，加上10月14日開跑的線上旅展迄今業績2400萬元，合計總業績達4550萬元、年增約15％。為延續熱潮並搶搭雙11話題，線上旅展將持續至11日、並加碼推出快閃優惠，估可再增添百萬業績。

台北遠東香格里拉觀察，今年以每日限量50組的豪華客房含早餐住宿券最熱銷，餐飲則以遠東Cafe自助餐券最搶手，為許多企業尾牙春酒首選，平日下午茶券10張套組亦成為聚餐熱門商品。而疫後帶動的健康養生趨勢，使限量的健身按摩券亦有不錯成績。

凱撒飯店連鎖4天現場業績2450萬元，加計10月25日開跑的線上旅展迄今業績1800萬元，合計總業績為4250萬元。由於線上旅展將持續至13日，預期總業績將上看4800萬元、年增6％。

凱撒飯店連鎖表示，今年以聯合住宿券最熱銷、貢獻45％業績，許多團購買家單次購買皆自10套起跳，飯店限定商品及聯合餐券則各占34％、21％。線上旅展仍有滿額優惠，凡單筆消費8000元可抽聯合住宿券、1.5萬元再抽萬元高級住宿券

台北君悅酒店4天現場業績2650萬元，加計10月11日開跑的線上旅展迄今業績1600萬元，合計總業績為4250萬元，線上旅展將持續至13日。此次以館內凱菲屋、彩日本料理2間的自助餐券及套券最受青睞，含早餐的住宿券亦銷售逾300張。

六福(2705)旅遊集團4天現場業績1611萬元，加計10月21日起開跑的線上旅展迄今業績1892萬元，合計總業績為3503萬元。由於線上旅展持續至12日，集團預估總業績將上看4500萬元。

六福表示，今年旅展最受青睞產品為「關西六福莊」探索旅行3人住房專案住宿券，備獲親子客群喜愛，現場銷售上千張、貢獻近半數業績。而現場獨家的六福萬怡「敘日」全日餐廳平日自助早午餐優惠券，在推出加碼快閃買十送一帶動下，亦帶來多筆百萬大單。