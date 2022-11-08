今年來台股大跌，高資產族群資產布局不再青睞房地產，豪宅市場買氣更是急凍，根據統計，豪宅市場反應股市重挫，去年第四季台北市億元級的豪宅單季仍有超過百棟的水準，不過逐季快速急縮，至今年第三季僅剩不到3成。

自疫情爆發近三年來，台北市各季豪宅交易量與疫情起伏、台股走勢息息相關，2020年首波疫情爆發並趨緩，台股全年維持逐季成長的態勢，當年末李更創114件高點；2021年三級警戒解除後的第四季亦達113件。

今年以來台北豪宅隨著股市自高點重挫而逐季量縮，第二季縮至50件已是近年最低量，第三季更僅23件，雖可能還有零星交易尚未揭露，不過可以看出目前豪宅市場交易陷入窒息量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高資產族對經濟的反應敏感，資金佈局具多元性與國際性，過去高資產族群在股市獲利不錯時，常會將獲利轉投高端房地產，使資產更具抗通膨效益，2022年股市從高點重挫、經濟展望變數增加，資產規劃明顯轉趨觀望。

此外，央行的限貸政策，亦壓抑了豪宅市場買氣，第一建經總經理謝萬雄表示，去年3月底央行的第二波信用管制，豪宅貸款成數降至4成到5成5，去年底央行的第四波信用管制，進一步貸款成數全數壓低到4成，高資產族群心態更為保守，豪宅交易量更為萎縮，而在限貸政策下，財力充沛且有意進場的買家，索性不辦房貸捧現金購屋，使市場上屢見無貸款的豪宅交易。

值得注意的是，雖然台北市的豪宅交易量縮，不過價格還是保持在一定水位，北市近年億元豪宅整體平均單價都在每坪130萬元以上，今年與2020、2021年相較依然上漲。豪宅交易區域分布仍以大安森林公園周邊、大直水岸、敦化林蔭道，以及信義計畫區為主，不過內湖的西湖生活圈、碧湖周邊及五期重劃區等地，在內科中高階主管與影視名人的加持下，亦頻傳豪宅交易，使內湖漸漸躋身為台北市豪宅交易的後起之秀。