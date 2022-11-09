屏東縣住宅用火災警報器（住警器）安裝率達99％，但消防局發現仍有效果不足之處，為此，團隊運用AI及物聯網技術打造「跨域多元通報平台」。（謝佳潾攝）

屏東縣住宅用火災警報器（住警器）安裝率達99％，但消防局發現仍有效果不足之處，為此，團隊運用AI及物聯網技術打造「跨域多元通報平台」。（謝佳潾攝）

屏東縣住宅用火災警報器（住警器）安裝率達99％，但消防局發現仍有效果不足之處，為此，團隊運用AI及物聯網技術打造「跨域多元通報平台」，追加監視攝影機影像AI自動辨識、自動通報等技術，讓通報速度快5至10分鐘，同時降低誤報率。

屏東消防局指出，舊有住警器是透過鳴動及警示燈光方式提醒民眾逃生，且需要自己或周遭人撥打119電話，消防隊才能知道火災發生而出動搶救，相當不便且應變太遲，為此，團隊運用AI及物聯網技術打造「跨域多元通報平台」，藉由連動式住警器或其他物聯網設備偵測到異常時，即可發送該處位置及住戶資訊自動通報到保全或消防指揮中心，加速通報位置及救援行動。

消防局表示，該平台新增影像傳遞、求救偵測、資訊直接報案至119等功能，並優化6項功能特色，如串接家用WIFI或4G行動網路解決信號涵蓋率不足問題、即時煙偵測追加監視攝影機影像AI自動辨識、使用者APP可接受多元應用服務通報等，不僅加速通報也可藉影像辨識降低誤報率。

消防局科員余子廉說，該計畫提報2022總統盃黑客松，從194個隊伍中脫穎而出，成功獲得「卓越團隊」，這套平台技術正送審檢驗中，將於明年擴大試辦，同時爭取企業支持，盼藉此改善獨居長者等弱勢族群的居住安全問題。